関根勤、中村玉緒さん追悼「もうお会い出来ないと思うととても残念です」 『さんまのスーパーからくりTV』で長年共演

関根勤、中村玉緒さん追悼「もうお会い出来ないと思うととても残念です」 『さんまのスーパーからくりTV』で長年共演