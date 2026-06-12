関根勤、中村玉緒さん追悼「もうお会い出来ないと思うととても残念です」 『さんまのスーパーからくりTV』で長年共演
タレントの関根勤（72）が12日、公式Xを更新。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演していた俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のために86歳で亡くなったことを受け、追悼コメントを寄せた。
【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容
中村さんが所属する長良プロダクションが死去したことを文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、タレントとしても活躍。
そのほか、ドラマ『いのちの現場から』シリーズ、ドラマ『おばはん刑事！』シリーズ、NHK連続テレビ小説『すずらん』（99年）、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』（02年）、映画『忍たま乱太郎』（11年）、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（16年）、映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）などに出演。父は歌舞伎俳優の二代目中村雁治郎さん。兄は歌舞伎俳優の四代目坂田藤十郎さん。62年、勝新太郎さんと結婚した。
■追悼コメント全文
【中村玉緒氏の訃報に際して関根勤よりコメントさせていただきます】
玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。
旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。
とても寂しいです。
ご冥福をお祈りいたします。
【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容
中村さんが所属する長良プロダクションが死去したことを文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
そのほか、ドラマ『いのちの現場から』シリーズ、ドラマ『おばはん刑事！』シリーズ、NHK連続テレビ小説『すずらん』（99年）、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』（02年）、映画『忍たま乱太郎』（11年）、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（16年）、映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）などに出演。父は歌舞伎俳優の二代目中村雁治郎さん。兄は歌舞伎俳優の四代目坂田藤十郎さん。62年、勝新太郎さんと結婚した。
■追悼コメント全文
【中村玉緒氏の訃報に際して関根勤よりコメントさせていただきます】
玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。
旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。
とても寂しいです。
ご冥福をお祈りいたします。