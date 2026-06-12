東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国イラン間の覚書は来週にも署名される見通し（CBS）



覚書により米イラン停戦が60日間延長される見通し（アクシオス）

60日間の停戦延長にはレバノンも含まれる

覚書にはウラン備蓄に関する枠組みが盛り込まれている

スイス・ジュネーブで合意の可能性、米軍機が欧州へ出発



トランプ米大統領

イランとの戦争はきょう終結した、戦争は終わった



イラン外務省​報道‌官

最終決定には至っておらず「レッドライン」を譲歩するつもりはない



イランがホルムズ海峡通航しようとした船舶にドローン発射

米軍がイランのドローン2機を撃墜



【ユーロ圏】

ナーゲル独連銀総裁

必要であれば7月に追加利上げを行う用意がある

米イラン戦争の影響は無視できないほど深刻だ

ショックは強く、かつ持続的。見過ごすことはできない

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