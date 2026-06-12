東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イラン間の覚書は来週にも署名される見通し（CBS）

覚書により米イラン停戦が60日間延長される見通し（アクシオス）
60日間の停戦延長にはレバノンも含まれる
覚書にはウラン備蓄に関する枠組みが盛り込まれている
スイス・ジュネーブで合意の可能性、米軍機が欧州へ出発

トランプ米大統領　
イランとの戦争はきょう終結した、戦争は終わった

イラン外務省​報道‌官
最終決定には至っておらず「レッドライン」を譲歩するつもりはない

イランがホルムズ海峡通航しようとした船舶にドローン発射
米軍がイランのドローン2機を撃墜

【ユーロ圏】
ナーゲル独連銀総裁
必要であれば7月に追加利上げを行う用意がある
米イラン戦争の影響は無視できないほど深刻だ
ショックは強く、かつ持続的。見過ごすことはできない