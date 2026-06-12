東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イラン間の覚書は来週にも署名される見通し（CBS）
覚書により米イラン停戦が60日間延長される見通し（アクシオス）
60日間の停戦延長にはレバノンも含まれる
覚書にはウラン備蓄に関する枠組みが盛り込まれている
スイス・ジュネーブで合意の可能性、米軍機が欧州へ出発
トランプ米大統領
イランとの戦争はきょう終結した、戦争は終わった
イラン外務省報道官
最終決定には至っておらず「レッドライン」を譲歩するつもりはない
イランがホルムズ海峡通航しようとした船舶にドローン発射
米軍がイランのドローン2機を撃墜
【ユーロ圏】
ナーゲル独連銀総裁
必要であれば7月に追加利上げを行う用意がある
米イラン戦争の影響は無視できないほど深刻だ
ショックは強く、かつ持続的。見過ごすことはできない
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国イラン間の覚書は来週にも署名される見通し（CBS）
覚書により米イラン停戦が60日間延長される見通し（アクシオス）
60日間の停戦延長にはレバノンも含まれる
覚書にはウラン備蓄に関する枠組みが盛り込まれている
スイス・ジュネーブで合意の可能性、米軍機が欧州へ出発
トランプ米大統領
イランとの戦争はきょう終結した、戦争は終わった
イラン外務省報道官
最終決定には至っておらず「レッドライン」を譲歩するつもりはない
イランがホルムズ海峡通航しようとした船舶にドローン発射
米軍がイランのドローン2機を撃墜
【ユーロ圏】
ナーゲル独連銀総裁
必要であれば7月に追加利上げを行う用意がある
米イラン戦争の影響は無視できないほど深刻だ
ショックは強く、かつ持続的。見過ごすことはできない