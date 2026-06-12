カドス・コーポレーション<211A.T>が後場マイナスに転じている。午後２時ごろに２６年７月期の単独業績予想について、売上高を７８億円から６０億円（前期比２０．９％減）へ、営業利益を９億９０００万円から４億８０００万円（同４８．８％減）へ、純利益を６億７５００万円から３億２０００万円（同５１．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



一部工事の着工時期変更などにより当初予定よりも工事の進捗が遅れたことで売上高が計画未達となった。適正な請負価格の設定や固定費圧縮などに取り組んだものの、売上高の減少を補うまでには至らなかった。



同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）決算は、売上高３９億３００万円（前年同期比３０．２％減）、営業利益２億５８００万円（同６４．６％減）、純利益１億７９００万円（同６５．２％減）だった。期首時点の受注残高の減少や、一部工事の着工時期変更などが響いた。



出所：MINKABU PRESS