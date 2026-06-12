中村玉緒さん死去、86歳 藤田朋子が追悼「勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」 切ない胸の内吐露「最近お別れする人が続いていて…」
俳優の中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなっていたことが分かった。86歳。12日、所属事務所が発表した。この訃報を受け、俳優の藤田朋子が、自身のインスタグラムで追悼した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
藤田は、若かりし頃の玉緒さんとの2ショットを公開し、「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」「玉緒さんさようなら」切ない心境をつづった。
続けて「#最近お別れする人が続いていて」とし、「#菅原洋一 さん」「#ミルトン冨田 さん」「#ガッツ石松 さん」「桑山と出会った頃からの知り合いのバーテンダーさん」と、身近な人たちの死を悼み、「ああ この雨のように心の中は ずっと土砂降り」と切ない胸の内を吐露した。
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
この訃報に、芸能界からも追悼の声が寄せられている。片岡愛之助は自身のブログで「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」とつづり、「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様で御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
藤田は、若かりし頃の玉緒さんとの2ショットを公開し、「玉緒さん 勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった」「玉緒さんさようなら」切ない心境をつづった。
続けて「#最近お別れする人が続いていて」とし、「#菅原洋一 さん」「#ミルトン冨田 さん」「#ガッツ石松 さん」「桑山と出会った頃からの知り合いのバーテンダーさん」と、身近な人たちの死を悼み、「ああ この雨のように心の中は ずっと土砂降り」と切ない胸の内を吐露した。
この訃報に、芸能界からも追悼の声が寄せられている。片岡愛之助は自身のブログで「一昨日ドラマのヘアメイクさんとお話ししていて、ふと僕が玉緒さん元気かなぁなんて久しぶりに玉緒さんのお話をしたばかりで、虫の知らせかなと」とつづり、「玉緒さんとはお仕事こそご一緒してませんが、よくご飯はご一緒させて頂いてました。淋しい限りです 玉緒さん、本当にありがとうございました。そして、お疲れ様で御座いました。心より御冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。