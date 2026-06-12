「高揚感が失望に変わった」「退屈。劇的な敗戦だ」20年ぶり出場のチェコが韓国に痛恨の１−２逆転負け。母国メディアは茫然「相手の強さに耐えられなかった」【W杯】
現地６月11日、北中米ワールドカップのグループA第１戦で、チェコ代表が韓国代表と対戦した。
序盤から押し込まれる展開が続いたチェコだったが、59分に先制点を奪う。右サイドからのウラジーミル・ツォウファルのロングスローをキャプテンのラディスラフ・クレイチーが反応。191センチの長身DFが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越しゴールを奪われて、１−２の逆転負けを喫した。
黒星発進となったチェコについて母国メディア『TN』は、「20年ぶりの出場となったワールドカップ初戦は失敗に終わった。韓国に勝点を奪われた」と報道。『denik』も、「退屈。劇的な敗戦だ」と伝える。
また『SZ』は、「高揚感が失望に変わった。韓国の強さに耐えられなかった」と落胆する。
「短い時間に実に多くの感情が凝縮された試合だった。主将クレイチーの先制点。そして、韓国のその後の２失点。その実力は、世界のレベルを改めて痛感した」
黒星スタートとなったチェコは次戦、18日に南アフリカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤から押し込まれる展開が続いたチェコだったが、59分に先制点を奪う。右サイドからのウラジーミル・ツォウファルのロングスローをキャプテンのラディスラフ・クレイチーが反応。191センチの長身DFが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
しかし67分にファン・インボムに同点弾を決められると、80分にはオ・ヒョンギュに勝ち越しゴールを奪われて、１−２の逆転負けを喫した。
黒星発進となったチェコについて母国メディア『TN』は、「20年ぶりの出場となったワールドカップ初戦は失敗に終わった。韓国に勝点を奪われた」と報道。『denik』も、「退屈。劇的な敗戦だ」と伝える。
また『SZ』は、「高揚感が失望に変わった。韓国の強さに耐えられなかった」と落胆する。
「短い時間に実に多くの感情が凝縮された試合だった。主将クレイチーの先制点。そして、韓国のその後の２失点。その実力は、世界のレベルを改めて痛感した」
黒星スタートとなったチェコは次戦、18日に南アフリカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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