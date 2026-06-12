「高揚感が失望に変わった」「退屈。劇的な敗戦だ」20年ぶり出場のチェコが韓国に痛恨の１−２逆転負け。母国メディアは茫然「相手の強さに耐えられなかった」【W杯】

「高揚感が失望に変わった」「退屈。劇的な敗戦だ」20年ぶり出場のチェコが韓国に痛恨の１−２逆転負け。母国メディアは茫然「相手の強さに耐えられなかった」【W杯】