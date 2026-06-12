グリーンズ <6547> [東証Ｓ] が6月12日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の64億円→66.5億円(前期は58.4億円)に3.9％上方修正し、増益率が9.5％増→13.8％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.6億円→13.1億円(前年同期は19.8億円)に23.4％増額し、減益率が46.2％減→33.6％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の40円→52円(前期は35円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上面につきましては、各地域での特性や変化に応じたレベニューマネジメントにより宿泊需要を確実に獲得し、客室稼働率・客室単価ともに想定を上回って推移しております。また、日中関係の悪化に起因するインバウンド需要が鈍化しているものの、影響も限定的であると見込まれることから通期の売上高は前回発表を上回る予想となりました。また、当該増収の影響に加え、予定している新規開業や修繕投資等の費用計上を織り込んだ上でも、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも前回発表予想を上回る見通しとなりました。



当社は、単年度業績、配当性向、ROE等を総合的に勘案して、安定的な経営基盤の確立と業績の向上による安定した配当の継続を基本方針としております。上記の基本方針を踏まえ、足元の事業環境や業績動向、財政状況、配当性向等を総合的に勘案した結果、当期末配当予想を１株あたり40円00銭から52円00銭に変更させていただく予定であります。なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績は記載の予想数値と異なる可能性があります。