12日14時現在の日経平均株価は前日比2360.03円（3.68％）高の6万6577.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は967、値下がりは543、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を627.53円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が572.02円、キオクシア <285A>が175.52円、ＳＢＧ <9984>が166.54円、ファストリ <9983>が153.67円と続く。



マイナス寄与度は31.18円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が12.91円、テルモ <4543>が12.87円、村田製 <6981>が8.93円、ベイカレント <6532>が8.45円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、鉄鋼、電気機器と続く。値下がり上位にはサービス、鉱業、陸運が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース