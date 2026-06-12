任天堂株「じわじわ回復」と思ったら、半月で“1000円”近く上がりショック！ 5月「6864円」のときに100株買えば「8万7000円」の利益に!? 下落時こそ買うべき？ FPが注意点を解説

5月に「6864円」だった任天堂株が半月で1000円近く上昇

任天堂の株価は、2026年5月14日の終値で6864円まで下がっていました。翌5月15日には6849円をつけ、今年の最安値を更新しています。

少し前まで1万円を超えていたことを思えば、ずいぶん安くなったと感じた人も多かったでしょう。ところがその後、株価は意外なほど早く戻り始めました。



株価が大きく下がっていた背景

下落のきっかけは、5月8日に発表された決算でした。売上高や利益は前の年より大きく増えたものの、次期2027年3月期の経常利益および純利益見が前期比でおよそ27%の減少見通しの内容だったのです。

あわせて、Nintendo Switch 2を国内で1万円値上げすると発表したことも、買い手の不安をさそいました。市場は将来への不安を強く受け止め、株は売られていきました。



直近の回復の動き

ところが、その後の値動きは多くの人の予想と違いました。安値をつけてからの株価は少しずつ持ち直していき、6月9日の終値は7738円まで戻ったのです。

5月14日の6864円とくらべると874円、つまり1000円近くも上がった計算になります。わずか半月ほどでの変化でした。「もう少し待ってから」と考えていた人ほど、戻りの速さに驚いたのではないでしょうか。



5月の安いときに100株買っていたら、今いくら得していた？

ここで気になるのは、もし安いときに買っていたらどうなっていたのか、という点です。実際の数字で確かめてみましょう。



100株あたりの試算（取得額と評価額）

任天堂株は100株単位で売買します。5月14日の6864円のときに100株買うと、必要なお金は68万6400円です。これを6月9日の7738円で計算し直すと、評価額は77万3800円になります。

差し引きすると、利益はおよそ8万7000円です。半月ほどで、これだけの差が生まれた計算になります。決して小さくない金額といえるでしょう。

ただし、ここでは税金や売買の手数料は含めていません。実際に売って利益が出た場合は、その利益におよそ2割の税金がかかります。そのため、手元に残るお金は試算よりも少なくなる点は覚えておきましょう。

それでも、安いときに買えていれば差が生まれていたことは確かです。



「安いから」と飛びつく前に知っておきたい注意点

「それなら下がったらすぐ買えばよい」と思うかもしれませんが、話はそう単純ではありません。あとから振り返れば「あのとき買っていれば」と思える場面でも、その時点で底だと見分けるのはとても難しいからです。実際に、大きく上がった任天堂株ですが、翌6月10日の終値は7215円と下げています。



「落ちてくるナイフはつかむな」という考え方

株の世界には「落ちてくるナイフはつかむな」という有名な言葉があります。急に下がっている株を底だと思って買っても、さらに下がってけがをしてしまう、という意味です。下げが止まったのを見届けてから動くほうが安全だと、多くの専門家が伝えています。

今回の任天堂のように早く戻ることもあれば、そのまま下がり続けることもあるため、「安いから」という理由だけで急いで買うのは危ういのです。



下げた株が必ずしも割安とは限らない

「大きく下がった＝お買い得」とも言い切れません。会社のもうけと株価をくらべる指標で見ると、任天堂株は過去の平均より少し高めという見方もあります。

株価が下がった理由が将来の業績への不安にあるなら、見た目は安くても割高なこともあるのです。値段だけでなく、なぜ下がったのかを調べる習慣が大切になります。



まとめ｜気になる今こそ、無理のない一歩から

半月で1000円近く動いた任天堂株は、安く買えれば大きな差につながる一方、飛びつくと損をする危うさもあります。大切なのは、一度に大きく賭けず、少額から少しずつ買うことです。

気になっている今こそ、証券口座を整えたりなぜ下がったのかと値動きを調べたりして、自分のペースで第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。



出典

株式会社日本経済新聞社 任天堂株価 日足

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP