日本ハウスホールディングス<1873.T>がしっかり。１１日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、営業利益が従来予想の１５億８０００万円から２３億８０００万円（前の期比１．９％増）へ、純利益が７億円から１３億４０００万円（同１８．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。



２５年４月の建築基準法改正の影響による完成工事高の減少や販売用土地売上高の減少により、売上高は３３９億２０００万円から２９６億１８００万円（同１５．３％減）へ下振れたものの、原価低減や経費圧縮、また数理計算上の差異の影響による退職給付費用の減少により利益は計画を上振れたとしている。



出所：MINKABU PRESS