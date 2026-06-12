BE:FIRSTがジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスに参加！楽曲がサプライズリリース

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BE:FIRSTが、ジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスに参加。楽曲「Doesn’t Really Matter (Remix)」が、6月12日にサプライズリリースされた。

■BE:FIRSTはジャネット・ジャクソンの来日公演に出演

ジャクソン5へのリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」をリリースするなど、メンバーそれぞれのルーツに大きく影響を与えてきたジャネット・ジャクソンとのコラボ楽曲のリリースに、話題沸騰中。

BE:FIRSTは、6月14日にKアリーナ横浜にて開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演する。サプライズリリースされた本楽曲を聴いて、公演を楽しもう。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST

DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/