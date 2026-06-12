BE:FIRSTがジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスに参加！楽曲がサプライズリリース
BE:FIRSTが、ジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスに参加。楽曲「Doesn’t Really Matter (Remix)」が、6月12日にサプライズリリースされた。
■BE:FIRSTはジャネット・ジャクソンの来日公演に出演
ジャクソン5へのリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」をリリースするなど、メンバーそれぞれのルーツに大きく影響を与えてきたジャネット・ジャクソンとのコラボ楽曲のリリースに、話題沸騰中。
BE:FIRSTは、6月14日にKアリーナ横浜にて開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演する。サプライズリリースされた本楽曲を聴いて、公演を楽しもう。
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
ジャネット・ジャクソン & BE:FIRST
DIGITAL SINGLE「Doesn’t Really Matter (Remix)」
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
2026.11月 ON SALE
ALBUM『BE:4U』
■関連リンク
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/