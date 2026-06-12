ザ・ビートルズ、伝説の「JALはっぴ」が復刻！ザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストアにて見本品を展示

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6月25日にオープンするザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストアにて、メンバーが来日時に着用していた「JALはっぴ」の復刻モデルの発売が決定した。

■ポップ・アップ・ストア1階の内観イメージもあらたに公開

ザ・ビートルズ来日60周年を記念して東京・原宿にあるUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにてポップ・アップ・ストアが開催（時期：6月25日～7月5日）。

アップルが公認した6月25日に実施される『グローバル・ビートルズ・デー』のメッセージである「愛こそはすべて」をフィーチャーしたコーナーやアビイ・ロードが原宿に出現したかのようなモニター背景など、来場者が楽しめるものとなっている。

また、羽田空港に到着したメンバーが着用していた「JALはっぴ」の復刻モデルと、シャツ2種類の発売も決定。これらは日本で唯一の公式オンライン・ストアであるTHE BEATLES STOREにて先行で予約購入することができる。

なお「JALはっぴ」は、ポップ・アップ・ストア期間中は予約のみを受け付け（9月上旬以降のお届け予定）。ポップ・アップ・ストア内で、見本品が展示されるので要チェックだ。

ポップ・アップ・ストア1階の内観イメージもあらたに公開された。

■商品の詳細

◇The Beatles 60th Anniversary Happi

ザ・ビートルズ唯一の来日時、羽田空港に到着したメンバーが機内から登場した際に着用していたはっぴをオマージュした商品。日本のおみやげとして海外のファンにも大好評だった「JALはっぴ」の復刻モデル。濃紺柄のデザインで、襟元には「日航」「JAL」、背面には「寿」が大胆に配置されている。

※9月上旬以降のお届けを予定。

https://the-beatles-store.jp/products/uszz16096

◇The Beatles 60th Anniversary JK White

アルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』期の様々なアイコンをフィーチャーしたシャツのホワイト。

https://the-beatles-store.jp/products/dsku16172

◇The Beatles 60th Anniversary JK Blue

アルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』期の様々なアイコンをフィーチャーしたシャツのブルー。

https://the-beatles-store.jp/products/dsku16173

■イベント情報

『ザ・ビートルズ来日記念60周年記念ポップ・アップ・ストア』

06/25（木）～07/05（日）東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARARAJUKU／1階＆3階

■関連リンク

UNIVERSAL MUSIC STORE HARARAJUKU 公式サイト

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

THE BEATLES STORE60周年記念 特集ページ

https://umusic.jp/VdgqpHsy