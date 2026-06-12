TETSUYA (L’Arc-en-Ciel)、アニバーサリーイヤーのビルボードライブ詳細を発表
L’Arc-en-Cielのリーダー兼ベーシストであり、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けるTETSUYAが、9月の恒例のBillboard Live公演＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞を開催する。このたびチケット詳細が一部発表となった。
2026年はTETSUYAにとってバンド結成35周年、ソロデビュー25周年という節目が重なるアニバーサリーイヤー。ビルボードライブ公演では昨年好評を博したアコースティックセットで、特別なバンド編成を引き連れてのライブを展開予定だ。
TETSUYAはさらに7月1日に最新シングル「何があっても」をリリース。同作をひっさげた＜TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE＞も開催予定。
■＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞
・2026/9/3(木) Billboard Live YOKOHAMA
＜1st stage＞ Open 16:30｜Start 17:30
＜2nd stage＞ Open 19:30｜Start 20:30
・2026/9/5(土) Billboard Live OSAKA
＜1st stage＞ Open 14:00｜Start 15:00
＜2nd stage＞ Open 17:00｜Start 18:00
・2026/9/12 Billboard Live TAIPEI
未定
▼チケット料金
＜YOKOHAMA＞
・DXシートDUO ￥27,300-（ペア販売）
・DXシートカウンター ￥14,000-
・S指定席 ￥14,000-
・R指定席 ￥12,000-
・カジュアルセンターシート ￥11,100-（1ドリンク付）
・カジュアルサイドシート ￥10,000-（1ドリンク付）
＜OSAKA＞
・BOXシート ￥27,300-（ペア販売）
・S指定席 ￥14,000-
・R指定席 ￥12,000-
・カジュアルシート ￥10,000-（1ドリンク付）
＜TAIPEI＞
未定
▼チケット発売日（＜YOKOHAMA/OSAKA＞公演）
2026年7月11日（金）21:00〜7/19（日）23:59＝TETSUYA Official Fan Club「CÉLUXE」先行抽選（e+）
2026年7月24日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026年7月31日（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
■最新シングル「何があっても」
2026年7月1日(水)リリース
■＜TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE＞
7月11日(土) 東京 Zepp Shinjuku
関連リンク
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