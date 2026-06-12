【娘やめてもいいですか？】ママ友に相談「信頼関係は勝手には築かれない」？＜第8話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第8話 ずっとこのままでいいの？
【編集部コメント】
そもそも「言いたいことを言い合える相手」とは、互いに認め合える信頼関係が築かれているから言い合えるのです。それは親子であっても、夫婦であっても、友人関係であっても同じ。親子は同じ家で暮らして生活を共にしているので自ずと信頼関係が築かれていくと思われがちですが、意外にも親子であっても信頼関係が築かれにくいこともあるのです。ただ……友達や夫婦と違って、信頼関係がないのに血縁関係がある……というのが厄介ですよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 ずっとこのままでいいの？
【編集部コメント】
そもそも「言いたいことを言い合える相手」とは、互いに認め合える信頼関係が築かれているから言い合えるのです。それは親子であっても、夫婦であっても、友人関係であっても同じ。親子は同じ家で暮らして生活を共にしているので自ずと信頼関係が築かれていくと思われがちですが、意外にも親子であっても信頼関係が築かれにくいこともあるのです。ただ……友達や夫婦と違って、信頼関係がないのに血縁関係がある……というのが厄介ですよね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙