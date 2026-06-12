元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が妻との壮絶な馴れ初めエピソードを明かし、共演者から驚きの声があがる場面があった。

【映像】抜群スタイル CA時代の鄭大世妻・ソヒョンさん

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）が放送された。資産を売る当事者には、2010年のW杯・南アフリカ大会で北朝鮮代表として出場した鄭大世が登場。HYROX（ハイロックス）ジム開業の夢を叶えるために資産を売却する過程で、妻・ソヒョンさんとのドラマチックな馴れ初めが紹介された。

ソヒョンさんは元々、韓国・大韓航空のキャビンアテンダントで、約9000人の中で大統領専用機に乗ることができるトップ12人に選ばれた超エリートだった。交際は誰にも言っていなかったが、ある日上司に呼び出され「お前、鄭大世と付き合っているだろ？」と問い詰められたという。

韓国と北朝鮮は“休戦中”の敵対国であり、大統領専用機を担当するにあたって北朝鮮への機密情報の漏洩が危惧された。上司からは「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失があるかわかるか？それをお前1人で責任取れるのか？」と激しく迫られたのだという。

「すごくプライドもあった」と悩んだソヒョンさんだったが、上司からの「どうなるかわかっているよね？」という言葉に、「はい、覚悟しています」と回答。自らのキャリアを捨てる覚悟を決め、鄭大世との結婚を選んだ。

この“大きな障壁”を越えたエピソードに、スタジオMCの小島瑠璃子が「『愛の不時着』ですね」と話題を呼んだドラマに例えて驚きの声をあげると、鄭大世も「よく言われます（笑）」と明かしていた。