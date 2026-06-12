日本航空（JAL）は、東京/羽田〜南紀白浜線の運賃を期間限定で引き下げた。

6月12日から7月16日までの搭乗分が対象で、運賃は搭乗28日前まで販売する「スペシャルセイバー」が12,480円から、21日前まで販売する「セイバー」が12,590円から、7日前まで販売する「セイバー」は12,700円からとなる。販売座席数には限りがある。

JALは東京/羽田〜南紀白浜線を、1日3往復運航している。所要時間は約70分で、南紀白浜空港からは白良浜や人気テーマパークなど主要観光地までは車で10分圏内とアクセスにも優れている。観光・帰省・ワーケーション・ビジネスなど多様な利用シーンに対応する。

■ダイヤ

JL213 東京/羽田（07：45）〜南紀白浜（08：55）

JL215 東京/羽田（11：30）〜南紀白浜（12：45）

JL219 東京/羽田（16：30）〜南紀白浜（17：40）

JL212 南紀白浜（09：35）〜東京/羽田（10：45）

JL214 南紀白浜（13：50）〜東京/羽田（15：00）

JL218 南紀白浜（18：25）〜東京/羽田（19：40）