中条あやみ、まるで“森の中のプリンセス” 華やかなドレスで異次元の美貌を披露「お美しい」「素敵すぎます」
モデルで俳優の中条あやみ（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。音楽バンド・Mrs. GREEN APPLEによるイベント「CEREMONY」でのオフショットを公開し、その華やかな装いにファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真たくさん】童話から飛び出してきた!?“異次元の美貌”を披露した中条あやみ
中条は「Mrs.GREEN APPLE Presents『CEREMONY』」とつづり、複数枚の写真を投稿。1枚目では、紫や赤の花々に囲まれた華麗なフォトスポットで、淡いカラーのロングドレスをまとった姿を披露した。まるで童話の世界から飛び出してきたかのような雰囲気で、イベントの幻想的な世界観を表現している。
続く投稿では、ステージ袖での様子や、花の刺しゅうが施された白いスーツ姿も公開。ヘアアクセサリーにも花のモチーフを取り入れた上品なコーディネートで、ドレスとはまた違った魅力を見せた。また、イベントMCとして参加した様子もうかがえ、舞台裏で共演者と笑顔を見せるリラックスした一幕も披露している。
ファンからは「プリンセスみたいでかわいい」「スーツもドレスもとっても似合ってる」「お美しい」「花の妖精」「森の中のプリンセス」「どれも似合いすぎてて可愛いし美しすぎるよ」「お姫様すぎます」「素敵すぎます……!!!」といったコメントが続々。MCを務めたことへの労いの声も多く寄せられた。
【写真たくさん】童話から飛び出してきた!?“異次元の美貌”を披露した中条あやみ
中条は「Mrs.GREEN APPLE Presents『CEREMONY』」とつづり、複数枚の写真を投稿。1枚目では、紫や赤の花々に囲まれた華麗なフォトスポットで、淡いカラーのロングドレスをまとった姿を披露した。まるで童話の世界から飛び出してきたかのような雰囲気で、イベントの幻想的な世界観を表現している。
ファンからは「プリンセスみたいでかわいい」「スーツもドレスもとっても似合ってる」「お美しい」「花の妖精」「森の中のプリンセス」「どれも似合いすぎてて可愛いし美しすぎるよ」「お姫様すぎます」「素敵すぎます……!!!」といったコメントが続々。MCを務めたことへの労いの声も多く寄せられた。