「オランダ代表にとって大きな後押し」遠藤離脱に蘭メディアが見解。“紛れもなく朗報”だが「依然として警戒が必要だ」 Ｗ杯初戦で対戦

「オランダ代表にとって大きな後押し」遠藤離脱に蘭メディアが見解。“紛れもなく朗報”だが「依然として警戒が必要だ」 Ｗ杯初戦で対戦