なぜ遠藤航はチームメイトと顔を合わせることなく離脱したのか。技術委員長が説明「今朝の段階で…」【日本代表】

なぜ遠藤航はチームメイトと顔を合わせることなく離脱したのか。技術委員長が説明「今朝の段階で…」【日本代表】