「ラヴィット！」発音楽フェス「LOVE IT! ROCK 2026」開催決定 4年目はさらにスケールアップ
【モデルプレス＝2026/06/12】TBSで毎週月曜〜金曜あさ8時から生放送、お茶の間に笑いを届けているライフアイデア発見バラエティ『ラヴィット！』。この番組発の音楽フェス「LOVE IT! ROCK」が、今年も開催されることが決定した。
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通算4回目となる今年は8月22日、お馴染みの聖地「国立代々木競技場 第一体育館」にて、過去最大級の熱狂を届ける。
毎年、チケット即完売＆配信でも盛況となっている本イベント。4年目の夏を迎える今年は、これまで以上の熱量と、さらにスケールアップしたステージで代々木を揺らす。
毎回ファンの度肝を抜く豪華な顔ぶれが話題となるが、現時点での出演アーティストは未発表。ラヴィット！ファミリーのあの芸人なのか、あのアイドルなのか、それとも誰も予想がつかないサプライズゲストなのか…？出演アーティストは『ラヴィット！』の日々の放送で随時発表される。
今年も怒涛の「ラヴィット！流」演出が満載。生放送でお馴染みのあの空気感をそのままギガスケールに。感動のガチ演奏から、お腹がよじれる爆笑の仕掛け、会場全体を巻き込んだ予測不能なハプニング演出まで、今年も「色々な演出」をフルボリュームで詰め込む。もちろん、イベントの舵を取るのは番組MCの川島明（麒麟）と田村真子TBSアナウンサーの2人だ。（modelpress編集部）
タイトル：「LOVE IT! ROCK 2026」
開催日時：2026年8月22日（土） 夜
会場：国立代々木競技場 第一体育館
MC：川島 明（麒麟）、田村真子（TBSアナウンサー）
出演者：決定次第、随時発表予定
チケット：月末から先行販売開始予定
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◆「LOVE IT! ROCK」開催決定
通算4回目となる今年は8月22日、お馴染みの聖地「国立代々木競技場 第一体育館」にて、過去最大級の熱狂を届ける。
毎回ファンの度肝を抜く豪華な顔ぶれが話題となるが、現時点での出演アーティストは未発表。ラヴィット！ファミリーのあの芸人なのか、あのアイドルなのか、それとも誰も予想がつかないサプライズゲストなのか…？出演アーティストは『ラヴィット！』の日々の放送で随時発表される。
今年も怒涛の「ラヴィット！流」演出が満載。生放送でお馴染みのあの空気感をそのままギガスケールに。感動のガチ演奏から、お腹がよじれる爆笑の仕掛け、会場全体を巻き込んだ予測不能なハプニング演出まで、今年も「色々な演出」をフルボリュームで詰め込む。もちろん、イベントの舵を取るのは番組MCの川島明（麒麟）と田村真子TBSアナウンサーの2人だ。（modelpress編集部）
◆イベント概要
タイトル：「LOVE IT! ROCK 2026」
開催日時：2026年8月22日（土） 夜
会場：国立代々木競技場 第一体育館
MC：川島 明（麒麟）、田村真子（TBSアナウンサー）
出演者：決定次第、随時発表予定
チケット：月末から先行販売開始予定
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