ＭＬＢ公式サイトは１１日（日本時間１２日）に最新の打者パワーランキングを発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は前回の圏外から２位に急浮上した。

「え、大谷選手は前回ランクインしていなかったの？まあ、その時はＯＰＳが０・８８２だったから仕方ないよね」と前置きするとこう続けた。

「でも真面目な話、この二刀流スーパースターは、ややスロースタート（これも彼自身の基準での話だけど）だった打撃シーズンを経て完全に復調している。火曜日までの直近１０試合で打率４割４分２厘、ＯＰＳ１・１９８を記録し、その間１試合平均２安打近く放っている」

１０日（同１１日）時点で打率２割９分９厘、１２本塁打、３９打点、出塁率はリーグトップの４割２分、ＯＰＳ０・９４０は同２位タイだ。

同サイトはこの成績を見た上で「２位に長く留まることはないだろう」と１位復帰を期待した。大谷は打者パワーランキングで開幕前と開幕後の２回続けて１位だったが、３回目はランク外、前回は圏外だった。

１位はアストロズのアルバレス（前回２位）、３位はアスレチックスのカーツ（同４位）、４位はナショナルズのウッド（同５位）、５位はダイヤモンドバックスのキャロル（同１位）と順位は大きく変動している。