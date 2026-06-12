見るも無惨に穴が開いてしまった壁紙。被疑者同行の現場検証が迫真すぎると話題になっているのです。

思わずクスッと笑ってしまうその光景は記事執筆時点で4.5万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：壁紙が破られていたので、犬に見せた結果→現場検証中の『迫真の表情』】

『破られた壁紙』を犬にみせた結果…

Xアカウント『@gomachihuahua』に投稿されたのは、現場検証の様子。

この日、壁紙を噛むなどして穴を開けている現場をママさんに目撃され、器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたというチワワの「ごまじろー」くん。その場で『現場検証』を行うこととなったそう。

迫真の『現場検証』が話題に

壁の穴を指差す飼い主さん、そしてその指を大きな瞳で見開いて凝視していたというごまじろーくん。

『あなたがやりましたね？』という質問に、全力で黙秘を貫くものの…その表情は、犯ワンであることを隠しきれていなかった模様。

『これ誰がやった？』指差しをして問う飼い主さんの指を舐めるなどして、誤魔化そうと試みていたそう。

場所を変えて事情聴取中には、黙秘どころか気をそらすための行為が目立ち、注意された結果…なんとごまじろーくんは逃走を図った上に、指を噛む等の公務執行妨害も…。

最終的には立てこもりをする等、取り調べにあたった飼い主さんをとことん困らせたといいます。

言い逃れができるはずもない現行犯逮捕で、徹底的に抵抗するごまじろーくんと飼い主さんの微笑ましい攻防は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「目がすでに自白してる」「ぼくは知りません…」「目がｗ」「ﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾝﾃﾞｽｶﾈｺﾚﾊ」「うわぁ誰がやったんですかねぇぇ！？コレぇぇ！？みたいな顔してて草」などユーモア溢れるコメントが寄せられています。

表情豊かでわんぱくなチワワの男の子

現場検証の様子が投稿されたのは、約4年前。現在は5歳になったごまじろーくんは、アンニュイな表情がとっても素敵でお茶目な男の子。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすごまじろーくんの日常は、日々、チワワの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@gomachihuahua」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。