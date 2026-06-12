αZ世代が選ぶ「2026年上半期・流行ったアーティスト」ランキング！ 2位は「M!LK」、では1位は？
αZ総研はN.D.Promotionが運営するメディア「Nom de plume（ノンデプルーム）」読者であるαZ世代女子を中心としたメンバーを対象に「2026年上半期・流行ったアーティストランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
※αZ世代とは、”ジェネレーションα世代”（2010年以降生まれの若年層）と”ジェネレーションZ世代”（1995年以降生まれの若年層）の総称
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2位は、テレビで見かける機会が多くなったM!LKでした。
TikTokのダンス動画をきっかけに高い人気を集めており、同調査の2026年下半期のネクストトレンド予想でも名前が挙がるほどの勢いを見せています。
1位は、2023年下半期から連続で首位を獲得しているMrs. GREEN APPLEでした。
紅白歌合戦でのステージが一番印象に残っているという声が寄せられており、αZ世代から圧倒的な支持を集め続けています。
(文:All About ニュース編集部)
※αZ世代とは、”ジェネレーションα世代”（2010年以降生まれの若年層）と”ジェネレーションZ世代”（1995年以降生まれの若年層）の総称
2位：M!LK
2位は、テレビで見かける機会が多くなったM!LKでした。
TikTokのダンス動画をきっかけに高い人気を集めており、同調査の2026年下半期のネクストトレンド予想でも名前が挙がるほどの勢いを見せています。
1位：Mrs. GREEN APPLE
1位は、2023年下半期から連続で首位を獲得しているMrs. GREEN APPLEでした。
紅白歌合戦でのステージが一番印象に残っているという声が寄せられており、αZ世代から圧倒的な支持を集め続けています。
(文:All About ニュース編集部)