山下美月さんが舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主人公を務める

6月10日にベルーナドームで行われた西武-広島戦。試合前のセレモニアルピッチに、元乃木坂46で女優の山下美月さんが登場した。スカートひらりの豪華投球に場内喝采。「お顔が強すぎる」「ビジュ限界突破」とファンを虜にした。

人気小説『成瀬は天下を取りにいく』の舞台で主人公・成瀬あかり役を務める山下さんは、本作にちなみ背番号1のユニホームにスカート姿で登場した。髪をポニーテールに束ね、緊張した面持ちでマウンドの少し手前から投球開始。左足を蹴り上げて投じた1球は大きな弧を描き、ワンバウンドで捕手役の下に届いた。

惜しくもノーバウンドとはならず、少し恥ずかしそうな笑顔を浮かべたが、ペコリとお辞儀して球場をあとにした。山下さんは球団を通じて「緊張もありましたが、『成瀬は天下を取りにいく』の主人公・成瀬あかりと同じ、背番号1番のユニフォームで、楽しく投げることができました」と振り返った。

「練習は仕事の合間や今日投げる前に行いました。選手にもアドバイスをもらったのですが、褒めてくださりリラックスして練習できたと思います。ベルーナドームは出身地から近く、幼少のころ両親に連れてもらった記憶があるので、懐かしい気持ちになりました。この夏を西武に捧げようと思います！」と、作品のセリフとともに締めた。

乃木坂46の在籍時は何作もセンターを飾り、卒業後も人気を集める山下さんの可憐な投球には反響が殺到した。「山下美月ちゃん……なんて可愛いお顔なの」「何着てもビジュイイじゃん」「山下美月さんはお顔が100点なので優勝」「みずきちゃんのライオンズ1番ユニ……心臓に悪いレベルで可愛いんだけど」「ますます美しくなるね」などとコメントが寄せられた。

山下さんが来場したこの一戦で、西武は長谷川信哉外野手が2試合連続のサヨナラ打を放ち、劇的な勝利を飾った。「勝利の女神」「毎日来て！」と西武ファンからも願いが届けられた。（Full-Count編集部）