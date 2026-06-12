◆「赤字の会社なんて買って大丈夫？」→誰も見ないお宝銘柄の探し方

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

【逆転の発想】赤字でも問題なし？

「資産バリュー株」投資の極意

株式投資において、「赤字企業」や「PER（株価収益率）が高い企業」は避けるべきだと考えていませんか？ 基本的なセオリーとしては正しいですが、「資産バリュー株」という特定の投資手法においては、その常識が通用しません。

今回は、市場で見落とされがちなお宝銘柄を見つけるノウハウをご紹介します。

資産バリュー株が「儲からない会社」である理由

資産バリュー株とは、企業が保有する現金や不動産などの「純資産」に対して、株価が極めて安く放置されている銘柄のことです。なぜ、そのようなお宝株が存在するのでしょうか。

資産バリュー株は、本業で十分に収益をあげられていない“儲からない会社”が多い。というのも、本業で収益を上げているのであれば、資産バリュー株にはならないからだ。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

本業が絶好調であれば、多くの投資家がこぞって株を買うため、株価は上昇して割安ではなくなります。つまり、本業で苦戦し、市場から見放されているからこそ、会社が持つ「本来の資産価値」よりも株価が不当に安い「資産バリュー株」が誕生するのです。

稼ぐ力の指標「PER」は無視していい？

株式投資では、株価が利益の何倍にあたるかを示す「PER」を重視する方は多いでしょう。しかし、資産バリュー株を狙う場合は、この指標への見方を変える必要があります。

だから、資産バリュー株では、稼ぐ力の指標であるPERは重視しない。PERは数値が高いと、一般的には「割高」と評価される。ただし、資産バリュー株では割高でもいい。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

資産バリュー株の本当の魅力は「現在の事業利益」ではなく「溜め込んでいる資産」にあります。そのため、一時的な利益の落ち込みによってPERが割高になっていても、投資判断における決定的なマイナス材料にはならないのです。

赤字企業に潜む大きなチャンス

さらに踏み込んで言えば、利益が出ていない「赤字状態」ですら、投資のチャンスになり得ます。

PERは収益が赤字になると表示されなくなるけれど、それも許容する。実際に僕が儲けたダイドーリミテッド（3205）は、僕が買ったときは赤字で、PERが表示されていなかった。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

業績が悪化してPERが算出できないような銘柄は、多くの個人投資家のスクリーニング（検索条件）から外れてしまいます。しかし、企業の純資産にしっかりと目を向ければ、誰も見向きもしない超割安な株が眠っていることがあるのです。

事業の立て直しや、アクティビスト（物言う株主）の介入などをきっかけに本来の価値が市場に見直されれば、株価の大幅な上昇が期待できます。「PERが低い＝割安」という表面的な常識にとらわれず、「資産」に着目して銘柄を探すことで、あなたの投資の選択肢は大きく広がるはずです。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。