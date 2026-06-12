開催：2026.6.12

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 5 - 4 [カージナルス]

MLBの試合が12日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。

メッツの先発投手はクリスチャン・スコット、対するカージナルスの先発投手はハンター・ドビンズで試合は開始した。

1回表、3番 アレク・バールソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでカージナルス得点 NYM 0-1 STL

1回裏、2番 ボー・ビシェット 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-1 STL、4番 ジャレド・ヤング 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 3-1 STL

2回表、5番 ラーズ・ヌートバー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 NYM 3-2 STL、7番 ジミー・クルックス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 NYM 3-4 STL

5回裏、4番 ジャレド・ヤング 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-4 STL

7回裏、3番 フアン・ソト 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 5-4 STL

試合は5対4でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのブルックス・レイリーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカージナルスのジョジュ・ロメロで、ここまで0勝2敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、3勝2敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-12 04:54:07 更新