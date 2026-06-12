ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は11日の4日目で予選終了。きょう12日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。

予選3位で準優1枠を獲得した黒井がスキ見せずに逃走決める。足は確か。あとはスタートに集中だ。ピカピカのSG覇者である丸野が2コース自在戦で逆転を狙う。意表のツケマイもあるか。浜野谷がナカを割ってくる。動き急上昇の西岡が捲り差し迫る。

＜1＞黒井達矢 出足系が良くて、グイッと押してくれる。エンジンはしっかりしているので、生かせるように頑張る。

＜2＞丸野一樹 出足は悪くなくて伸びも普通はあります。自分の好きなターンができる感じになっている。

＜3＞浜野谷憲吾 トルクは出てきたけど、ただ乗りやすいだけだった。伸びはいい人にはやられる。

＜4＞小坂尚哉 足は普通の感じ。レース足がいい時があったけど、ずっと変わらない。伸びをつけたい。

＜5＞西岡顕心 めちゃくちゃ乗り心地が良くなり行き足、回り足もいい。自信を持っていい足と言えます。

＜6＞井口佳典 いろいろ調整をやったけど、ダメでしたね。厳しい足です。