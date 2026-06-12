米津玄師×遠藤航が初対談 NHKサッカーテーマ「烏」に込めた思い語る
2026 NHKサッカーテーマ「烏」（からす）を書き下ろした米津玄師と、FIFAワールドカップ2026日本代表キャプテンの遠藤航によるスペシャル対談の放送が決定した。音楽とサッカー、それぞれの第一線で活躍する2人が向き合い、「烏」に込めた思いや世界の舞台へ挑む覚悟を語り合う。
【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真
対談は、遠藤が所属するイングランドの名門クラブ・リバプールの本拠地があるイギリスと、日本・東京を結んで実施された。米津は2026 NHKサッカーテーマとして制作した「烏」に込めた思いを明かし、遠藤は日本代表キャプテンとして大舞台へ挑む決意を語る内容となる。
遠藤はFIFAワールドカップ2026を含め、3大会連続で日本代表に選出された日本サッカー界の中心的存在。一方の米津は、数々のヒット曲を生み出してきたアーティストとして幅広い世代から支持を集めている。異なるフィールドで活躍する2人だが、世界を舞台に挑戦を続ける姿勢や、自らの信念を貫く思いなど、共通する価値観も少なくない。
番組では、楽曲制作の背景やサッカーへの思いに加え、第一線で戦い続ける者同士だからこそ交わせるトークも見どころとなる。互いの活動に対するリスペクトを軸に、音楽とスポーツの垣根を越えた特別な対話が繰り広げられる。
「米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマ SPECIAL対談」は、2026年6月19日午後0時20分から総合で放送。NHK ONEで同時配信されるほか、放送後1週間の見逃し配信も行われる。
【写真】クール…！米津玄師の横顔アーティスト写真
対談は、遠藤が所属するイングランドの名門クラブ・リバプールの本拠地があるイギリスと、日本・東京を結んで実施された。米津は2026 NHKサッカーテーマとして制作した「烏」に込めた思いを明かし、遠藤は日本代表キャプテンとして大舞台へ挑む決意を語る内容となる。
番組では、楽曲制作の背景やサッカーへの思いに加え、第一線で戦い続ける者同士だからこそ交わせるトークも見どころとなる。互いの活動に対するリスペクトを軸に、音楽とスポーツの垣根を越えた特別な対話が繰り広げられる。
「米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマ SPECIAL対談」は、2026年6月19日午後0時20分から総合で放送。NHK ONEで同時配信されるほか、放送後1週間の見逃し配信も行われる。