『ナイナイANN』睡眠ラジオに？ 多忙すぎる矢部のため…岡村があの手この手で眠りに導く
11日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、オープニングトークで矢部浩之の“多忙ぶり”が明かされ、岡村隆史があの手この手で矢部に“睡眠”を促す一幕があった。
【写真】いつもと違う！矢部の睡眠のため『ナイナイANN』スタジオも暗めに
岡村が「ワールドカップが、きょう開幕ということで、なんとこのラジオ終わりでそのまますぐ矢部さんがDAZNで生配信ということで」と切り出すと、矢部が「3時から（放送される）。ちょっと遅れるのはしょうがない」とラジオ後に合流すると報告。
岡村が「それだけじゃなくて、配信が終わった後、飛行機に飛び乗って（現地に行く）。ハリウッドスター並の。矢部さんにとって、本当にオールナイトになってしまうんじゃないかと。ニッポン放送的にも、きょうは本当に無理しなくていいんじゃないかということで、寝てもらおう」と呼びかけるも、矢部は「いやいや、生放送やから。自己管理はちゃんとやっているから」と丁重に断った。
そんな矢部の言葉はお構いなしとばかりに、岡村はスタッフとともに矢部が放送中に快眠できるように、スタジオの証明を暗くしたり、睡眠を促すような音楽をかけたりするも、矢部から「寝られへん！」とツッコミを受けていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】いつもと違う！矢部の睡眠のため『ナイナイANN』スタジオも暗めに
岡村が「ワールドカップが、きょう開幕ということで、なんとこのラジオ終わりでそのまますぐ矢部さんがDAZNで生配信ということで」と切り出すと、矢部が「3時から（放送される）。ちょっと遅れるのはしょうがない」とラジオ後に合流すると報告。
そんな矢部の言葉はお構いなしとばかりに、岡村はスタッフとともに矢部が放送中に快眠できるように、スタジオの証明を暗くしたり、睡眠を促すような音楽をかけたりするも、矢部から「寝られへん！」とツッコミを受けていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。