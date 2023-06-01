INI・許豊凡、活動名変更を発表 漢字→カタカナ表記に「シュウ・フェンファンとして活動を行う」【報告全文】
11人組グローバルボーイズグループ・INIの許豊凡が、活動名を変更することを12日、発表した。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
グループの公式サイトでは「【お知らせ】許 豊凡 活動名変更のお知らせ」と題し、「この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を『シュウ・フェンファン』に変更して活動を行うことになりました」と報告。「今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と伝えた。
INIは、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』にて結成された11人組グローバルボーイズグループ。2021年11月3日、シングル「A」でデビュー。投票によって決定した「Rocketeer」をメイン活動曲としていた。同年『第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞した。
シュウ・フェンファンは、1998年6月12日生まれ。母語の中国語のほか、日本語、韓国語、英語が堪能。慶應義塾大学在学中にオーディション番組に参加し、最終順位発表後のスピーチでは、中国語で「お父さん、お母さん、僕就職できました」とコメントした。
【報告全文】
【お知らせ】許 豊凡 活動名変更のお知らせ
いつもINIを応援いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を「シュウ・フェンファン」に変更して活動を行うことになりました。
今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
グループの公式サイトでは「【お知らせ】許 豊凡 活動名変更のお知らせ」と題し、「この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を『シュウ・フェンファン』に変更して活動を行うことになりました」と報告。「今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と伝えた。
INIは、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』にて結成された11人組グローバルボーイズグループ。2021年11月3日、シングル「A」でデビュー。投票によって決定した「Rocketeer」をメイン活動曲としていた。同年『第63回 輝く！日本レコード大賞」新人賞を受賞した。
【報告全文】
【お知らせ】許 豊凡 活動名変更のお知らせ
いつもINIを応援いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、INIのメンバー許 豊凡は、活動名を「シュウ・フェンファン」に変更して活動を行うことになりました。
今後も変わらぬご声援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。