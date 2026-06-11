IFHA（国際競馬統括機関連盟）は11日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第4回中間発表を行った。

1月1日から6月7日までの主要レースが対象でチェアマンズスプリントプライズ覇者カーインライジング（セン5＝香港）がレーティング130ポンドで単独首位をキープした。

この中間、出走したメンバーでは昨年の凱旋門賞馬でアガカーン4世賞（旧イスパーン賞）を制したダリズ（牡4＝フランス）、チャンピオンズ＆チャターCで史上3頭目の香港古馬3冠制覇を成し遂げたロマンチックウォリアー（セン8＝香港）が先月の発表から変わらず126ポンドで、英2000ギニー覇者ボウエコー（牡3＝英国）と並んで2位タイ。ブリガディアジェラードS覇者オンブズマン（牡5＝英国）、メトロポリタンハンデキャップ覇者ナイソス（牡5＝米国）、ロッキンジS覇者ノータブルスピーチ（牡5＝英国）が125ポンドで5位タイ、タタソールズゴールドC覇者アルマカム（牡5＝英国）、コロネーションC覇者ベイシティローラー（牡4＝英国）は122ポンドで11位タイ、ベルモントSで米2冠達成のケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポ（牡3＝米国）は120ポンドで新たに20位タイにランクインした。

日本調教馬最上位はサウジC覇者フォーエバーヤング（牡5＝矢作）が123ポンドで単独10位となっている。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。23年はイクイノックスが日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンC1着）で年間1位。24年はアラブ首長国連邦のローレルリバー（ドバイワールドC1着）、アイルランドのシティオブトロイ（英インターナショナルS1着）が128ポンド、25年はフランスのカランダガン（英チャンピオンS1着）が130ポンドで年間1位に輝いた。