　11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比10円高の6万4490円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては272.73円高。出来高は6125枚となっている。

　TOPIX先物期近は3850ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64490　　　　　 +10　　　　6125
日経225mini 　　　　　　 64495　　　　　　+0　　　108557
TOPIX先物 　　　　　　　　3850　　　　　+5.5　　　 11827
JPX日経400先物　　　　　 34745　　　　　 +15　　　　 116
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+4　　　　 280
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　+3.5　　　　　 2

株探ニュース