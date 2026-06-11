日経225先物：11日22時＝10円高、6万4490円
11日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比10円高の6万4490円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては272.73円高。出来高は6125枚となっている。
TOPIX先物期近は3850ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64490 +10 6125
日経225mini 64495 +0 108557
TOPIX先物 3850 +5.5 11827
JPX日経400先物 34745 +15 116
グロース指数先物 702 +4 280
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3850ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64490 +10 6125
日経225mini 64495 +0 108557
TOPIX先物 3850 +5.5 11827
JPX日経400先物 34745 +15 116
グロース指数先物 702 +4 280
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
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