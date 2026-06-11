プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得に動いている。



ターゲットはノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。ニューカッスル出身のMFで、2024年にフォレストへ。その後はMFとして存在感を示し、25-26シーズンンは公式戦50試合に出場して4ゴール5アシスト。今夏行われるW杯に向けたイングランド代表にも選ばれている。



シティは長年チームを支えたベルナルド・シウバが退団となるため、代役のMFを探している。そこで候補に挙がったのがアンダーソンだ。守備貢献の高い選手で、前述したような攻撃面での活躍にも期待できる。





『The Athletic』によると、シティはアンダーソン獲得のため総額1億2000万ポンドのメガオファーをフォレストに提示したが、これが拒否されてしまったようだ。フォレストは25-26シーズンの夏の移籍市場でリヴァプールがニューカッスルのイサクを獲得した際に支払った1億2500万ポンドを超える移籍金を求めているという。これを上回る移籍金が提示され合意となれば、イングランド史上最高額での移籍となる。具体的には総額1億3000万ポンド(約279億円)、ベースが1億1000万ポンド、ボーナスでプラス2000万ポンドを求めている。非常に高額だが、両者ともに契約が合意に達すると予想しているようだ。