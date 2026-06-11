「日本の大屈辱！久保さえも除外」「徹底的に無視された」海外サイトのF組ベスト11、森保Jからはゼロ…韓国メディアが衝撃
海外のサッカーサイト『Score90』が６月11日、北中米ワールドカップF組（日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア）の混合ベストイレブンを発表した。
開幕を前にした現時点で森保ジャパンからの選出はゼロ。オランダからフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）ら大多数の９人、スウェーデンからヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）とアレクサンデル・イサク（リバプール）が入った。
この結果を受けて、韓国メディア『STAR NEWS』は「日本の大屈辱！久保さえも落選。F組ベスト11に1人も選出されず。オランダだけで９人」と題した記事を掲載。「日本サッカー界のプライドが傷ついた」「その結果は衝撃的だった」と切り出し、宿敵の事前評価を大々的に報じている。
「日本のエースである久保建英さえも除外された。その代わりに攻撃陣には、スウェーデンの強力なワンツーパンチであるヴィクトル・ヨケレスとアレクサンデル・イサク、オランダのFWドニエル・マレンが名を連ねた。
森保一監督率いる日本は、韓国と共にアジア最強の戦力と目され、主に欧州の主要リーグで活躍するメンバーで構成されている。しかし、今回のベストイレブンだけを見れば、雰囲気は異なる。日本はF組内のポジション別競争において、徹底的に無視された。オランダとスウェーデンの選手たちが埋め尽くしており、日本のグループリーグ突破は決して楽観視できる状況ではない」
なお、『Score90』は各グループのベストイレブンを伝えている。メキシコ、南アフリカ、チェコとともにA組を戦う韓国からは４人が選出された。ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、キム・ミンジェ（バイエルン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】圧倒的オランダ勢…F組ベストイレブン＆パワーランキング
開幕を前にした現時点で森保ジャパンからの選出はゼロ。オランダからフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）ら大多数の９人、スウェーデンからヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）とアレクサンデル・イサク（リバプール）が入った。
「日本のエースである久保建英さえも除外された。その代わりに攻撃陣には、スウェーデンの強力なワンツーパンチであるヴィクトル・ヨケレスとアレクサンデル・イサク、オランダのFWドニエル・マレンが名を連ねた。
森保一監督率いる日本は、韓国と共にアジア最強の戦力と目され、主に欧州の主要リーグで活躍するメンバーで構成されている。しかし、今回のベストイレブンだけを見れば、雰囲気は異なる。日本はF組内のポジション別競争において、徹底的に無視された。オランダとスウェーデンの選手たちが埋め尽くしており、日本のグループリーグ突破は決して楽観視できる状況ではない」
なお、『Score90』は各グループのベストイレブンを伝えている。メキシコ、南アフリカ、チェコとともにA組を戦う韓国からは４人が選出された。ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、キム・ミンジェ（バイエルン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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