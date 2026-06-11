吉野北人“北人と過ごす夏の1日”表現 思わず引き込まれる仕上がりに
THE RAMPAGE・吉野北人が12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）特別版カバーを飾る。
【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより
今回は、ナチュラルな透明感からクールな色気まで、多彩な魅力をたっぷり詰め込んだスペシャル特集となる。「北人と過ごす夏の1日」をテーマに、朝から夜へと、時間と共に移ろう表情に、思わず引き込まれること間違いなしの仕上がりになっている。通常版は5ページ、特別版は8ページのボリュームで届ける。
さらに、特別版限定付録として、2026年下半期両面カレンダーが付く。毎日見つめたくなる必携の1冊となる。毎号大好評の連載「HOKUTOIRO」も、今回はスペシャルな夏仕様となっている。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版は吉野が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。
【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより
今回は、ナチュラルな透明感からクールな色気まで、多彩な魅力をたっぷり詰め込んだスペシャル特集となる。「北人と過ごす夏の1日」をテーマに、朝から夜へと、時間と共に移ろう表情に、思わず引き込まれること間違いなしの仕上がりになっている。通常版は5ページ、特別版は8ページのボリュームで届ける。
さらに、特別版限定付録として、2026年下半期両面カレンダーが付く。毎日見つめたくなる必携の1冊となる。毎号大好評の連載「HOKUTOIRO」も、今回はスペシャルな夏仕様となっている。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版は吉野が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。