【スプラトゥーン3：更新データ「Ver.11.2.0」】 6月11日 配信開始

任天堂は6月11日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データ「Ver.11.2.0」における不具合を報告した。

本日6月11日に配信開始となった更新データ「Ver.11.2.0」。今回は対戦バランスとマッチメイクに関する変更がメインだったが、後日配信予定だった「二つ名」の一部が誤ってくじ引きで入手できてしまう状態になっていると発表した。

あわせて、この二つ名は後日「ゲームニュース」を通じて全員に配布すると発表。ゲームニュースの配信は7月上旬を予定している。

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