「スプラ3」後日配信予定だった“二つ名”が現在入手できてしまう状態。全員に配布へ更新データ「Ver.11.2.0」における不具合
【スプラトゥーン3：更新データ「Ver.11.2.0」】 6月11日 配信開始
(C) Nintendo
任天堂は6月11日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データ「Ver.11.2.0」における不具合を報告した。
本日6月11日に配信開始となった更新データ「Ver.11.2.0」。今回は対戦バランスとマッチメイクに関する変更がメインだったが、後日配信予定だった「二つ名」の一部が誤ってくじ引きで入手できてしまう状態になっていると発表した。
あわせて、この二つ名は後日「ゲームニュース」を通じて全員に配布すると発表。ゲームニュースの配信は7月上旬を予定している。
[おしらせ]- 任天堂サポート (@nintendo_cs) June 11, 2026
6月11日(木)に配信した『スプラトゥーン3』の更新データVer.11.2.0で、後日配信予定の二つ名の一部が、あやまってくじ引きで入手できてしまう状態になっていることがわかりました。
この二つ名は、後日、ゲームニュースを通じて、ゲームニュースを受け取った方全員に配布されます。…
(C) Nintendo