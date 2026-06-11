森保ＪとＷ杯同組のオランダに朗報か。負傷交代の三笘同僚、クーマン監督が日本戦出場を示唆「プレーできると思っている」

森保ＪとＷ杯同組のオランダに朗報か。負傷交代の三笘同僚、クーマン監督が日本戦出場を示唆「プレーできると思っている」