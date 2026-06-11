森保ＪとＷ杯同組のオランダに朗報か。負傷交代の三笘同僚、クーマン監督が日本戦出場を示唆「プレーできると思っている」
北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で森保ジャパンと対戦するオランダ代表のロナルド・クーマン監督が、怪我の状態が心配されている正GKのバルト・フェルブルッヘンに言及した。
現地紙『De Telegraaf』によると、現地６月８日に行なわれた国際親善試合のウズベキスタン戦で、股関節を痛めて負傷交代したフェルブルッヘンは10日、全体練習に姿を見せたものの、すぐにジムで個別メニューを受けるために引き上げたという。
ブライトンで三笘薫と同僚の23歳守護神は、14日の日本戦に間に合うのか。クーマン監督は練習後の記者会見で「様子を見なければならない」と前置きし、「日曜日のゲームではプレーできると思っている。激しく接触しただけで、それほど酷い怪我ではない。日ごとに状態を確認していく」と起用に前向きな姿勢をみせた。
加えて、指揮官はすでに控えGKと、フェルブルッヘンが出場できない場合の代役を決めているという。「全選手と話し合っていますし、今夜はゴールキーパーたちとミーティングして、明確な方針を伝える。決着はついている」と明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地紙『De Telegraaf』によると、現地６月８日に行なわれた国際親善試合のウズベキスタン戦で、股関節を痛めて負傷交代したフェルブルッヘンは10日、全体練習に姿を見せたものの、すぐにジムで個別メニューを受けるために引き上げたという。
加えて、指揮官はすでに控えGKと、フェルブルッヘンが出場できない場合の代役を決めているという。「全選手と話し合っていますし、今夜はゴールキーパーたちとミーティングして、明確な方針を伝える。決着はついている」と明かした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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