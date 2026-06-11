Stray Kids、LE SSERAFIM他出演、韓国音楽祭『SBS 歌謡大典』過去3回分がエムオン!で日本語字幕入り放送決定

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NCT 127、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHERら豪華アーティストが出演する韓国の音楽祭『SBS 歌謡大典』。2023～2024年開催の3回分が、MUSIC ON! TV（エムオン！）で日本語字幕入りで6月より3ヵ月連続放送されることが決定した。

■2023～2024年開催の3公演をオンエア

エムオン!では、韓国の地上波放送局SBSで、2023～2024年に開催された『SBS 歌謡大典』の模様を日本語字幕入りでテレビ初放送。この番組でしか観ることができないコラボレーションスペシャルステージなど、豪華なパフォーマンスの数々をお見逃しなく。

■番組情報

MUSIC ON! TV（エムオン!）『日本語字幕入り! 2023 SBS 歌謡大典』

06/20（土）18:30～22:00

再放送：07/26（日）18:00～21:30

MC：キー（SHINee）、ヨンジュン（TOMORROW X TOGETHER）、ユジン（IVE）

出演アーティスト：東方神起、SHINee、NCT 127、NCT DREAM、THE BOYZ、fromis_9、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、CRAVITY、STAYC、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、NiziU、&TEAM、n.SSign

MUSIC ON! TV（エムオン!）『日本語字幕入り! 2024 SBS 歌謡大典 Summer』

07/11（土）19:30～22:00

MC：ドヨン（NCT）、ユジン（IVE）、ヨンジュン（TOMORROW X TOGETHER）

出演アーティスト：JANNABI、NCT 127、ONF、Stray Kids、i-dle、TOMORROW X TOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、WOOAH、STAYC、ENHYPEN、NMIXX、IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、xikers、KISS OF LIFE、ZEROBASEONE、NCT WISH、ILLIT

MUSIC ON! TV（エムオン!）『日本語字幕入り! 2024 SBS 歌謡大典』

8月放送予定

MC：ドヨン（NCT）、ユジン（IVE）、ヨンジュン（TOMORROW XTOGETHER）

出演アーティスト：G-DRAGON、キー（SHINee）、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、i-dle、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW XTOGETHER、イ・ヨンジ、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM 、 NewJeans 、 BOYNEXTDOOR 、 ZEROBASEONE 、 RIIZE 、 TWS 、 NCT WISH 、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna

【レギュラー番組】

MUSIC ON! TV（エムオン!）『SBS 人気歌謡 ベストセレクション-2010年編-』『SBS 人気歌謡 ベストセレクション -2011年編-』

毎週水曜 13:30～15:00

再放送：毎週金曜 7:00～8:30、毎週火曜 26:00～27:30

番組内容・韓国の地上波放送局SBSで放送中の音楽番組『SBS 人気歌謡』。2010～2011年のベストセレクションを放送中。想い出の名曲や時代を牽引したアーティストの懐かしいパフォーマンスなど、選りすぐりのエピソードを日本語字幕入りで届ける。

■関連リンク

番組サイト

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/06/11/314049/