マシュー・フィッツパトリックや渋野日向子ほか、契約外選手も大舞台で続々移行!? タイトリスト『GTS』が本日デビュー
3月のツアー検証プロセス開始時から追い続けてきた、タイトリスト『GTS』シリーズが本日発売を迎えた。アクシネットジャパンインク広報は「先週も大舞台でGTSへのスイッチが加速し、その活躍を目にする機会が増えています。お名前を出すわけにはいきませんが、多くの契約外の国内・国外男女選手の皆さまにも性能を評価いただき、感謝しております」と話す。
【画像】『GTS2/3/4』ドライバーの顔つきを並べて比較
直近で目立った「契約外で出せない名前」とは誰か。今年3勝しドライバーを中々替えないことで知られるマシュー・フィッツパトリックのことなのか、珍しく先週の「メモリアル」で『GTS2』へと変更していた。または、先週の米国女子メジャー「全米女子オープン」の予選で3位だった、渋野日向子（GTS2）のことを指すのか。
「大舞台でのスイッチ」とする通り、国内男子メジャー「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」で勝利し、なんと大会2日目から『GTS3 9.0』ドライバーへ替えた岩田寛のことを指しているのかもしれない。
PGAツアーでは7年連続でドライバー使用率No.1をキープし続けているだけに、毎試合常時5〜60人がタイトリストの歴代ドライバーの様々なモデルを使用している。 世界ランク上位のフィッツパトリック（3位）は移行したが、ラッセル・ヘンリー（5位：TSi3）やJ.J.スポーン（9位：GT3）、ルドビグ・オーバーグ（14位：TSR2）、ロバート・マッキンタイア（17位：TSR2）はまだ過去モデルを継続使用しており、オフに『GTS』へ移行していくと見られる。その他、新作へ既に移行した“契約”選手の主要どころの使用モデルは下記。 【タイトリスト契約プロの使用1W】ジョーダン・スピース(GTS2ドライバー)ジャスティン・トーマス(GTS2ドライバー)キャメロン・ヤング(GTS3ドライバー)ビリー・ホーシェル(GTS3ドライバー)J.T.ポストン(GTS3ドライバー)
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】『GTS2/3/4』ドライバーの顔つきを並べて比較
45歳・岩田寛が日本タイトル2冠 前回Vから1Wはタイトリスト、アイアンはミズノに変更 4Iは2本投入【勝者のギア】
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