LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEコラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」MV公開

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LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーション楽曲「ICONIC BY MISTAKE」のMVが公開された。

■お互いに向き合いマシュマロを焼くシーンなど穏やかな場面も

「ICONIC BY MISTAKE」のMVは、疾走する自動車のシーンから始まる。サイレンが騒々しく鳴り響くなか、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEも、それに負けないくらい賑やかだ。彼女たちは、混沌のなかでも歌ったり踊ったりしながら、笑顔を絶やすことはない。弱まることのない推進力で、ひたすら突進し続けついに、激しい衝突が起きる。その瞬間、3組のアーティストは、馴染みがあるようでどこか違和感のある非現実的な空間へと引き込まれる。その空間は、誰かを観察し続け、監視する外部の視線で囲まれていた。警察の追跡や厳重な警備、数多くのモニターなどが、彼女たちを圧迫し、分析する。しかし、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは決して動じることはない。むしろ、いたずらっぽく無関心な態度でその状況を逆手に取り、周囲の視線を自分たちの存在感と自由さを際立たせる背景や装置として利用する。

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの余裕と自信に満ちた姿は、それぞれのグループの象徴的な映像演出を通じて具体的に描かれている。LE SSERAFIMは、暗く冷たい墓に向かってカメラのシャッターを切り、墓石の上に横たわる。ILLITは、奇妙な歯科治療さえも楽しい遊びのように楽しんでいる。KATSEYEは、嵐が吹き荒れるなかで悲鳴を上げながらも、「ICONIC」と刻まれた歯列矯正器具を見せてにっこりと笑う。そして、激しい炎によって崩壊した状況でも、3つのグループが完璧に融合してひとつの「完全体」となり、ダイナミックなパフォーマンスを披露する姿は圧巻だ。決められた枠に捉われない「ガールパワー」本来の姿を感じられる。また、MVの最後では、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループがお互いに向き合いながら円になってマシュマロを焼くなど、穏やかな姿を通して最も象徴的な瞬間が描かれている。

MVと調和した音楽も、強烈なビートと変則的なサウンドが一瞬でリスナーを虜にする。オルタナティブ・ポップジャンルならではのやや荒く実験的な雰囲気を感じさせるサウンド、そして、中毒性の高いサビが新鮮なクリエイティブと組み合わさることで、没入感を高めている。また、現代の大衆文化の特性をユーモアたっぷりに表現した歌詞は、聴く楽しさを倍増させている。

彼女たちは、6月11日18時、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露する。その後、6月12日13時に「ICONIC BY MISTAKE」の音源がリリースとなる。

■ LE SSERAFIM コメント

今回、私たちLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3つのグループによるコラボレーションが実現しました！ いつか一緒にステージに立ちたいと思っていたので、ついに願いが叶ってとても嬉しいです。このコラボレーションが、世界中のファンの皆さんにとって特別なプレゼントになることを願いながら準備しました。そして、「ICONIC BY MISTAKE」というワクワクする楽曲を皆さんにお届けすることを楽しみにしていました。いつも支えてくださるFEARNOTの皆さん、そして、3つのグループを応援してくださるすべての方々に「ICONIC BY MISTAKE」を聴いていただき、たくさん愛していただけたら嬉しいです！

■ILLIT コメント

LE SSERAFIM先輩、そしてKATSEYEの皆さんとこうしてひとつの作品を作ることができて、本当に光栄で胸がいっぱいです！ 最初にお話をいただいた時はとても緊張しましたが、3つのグループの個性が響き合う瞬間を想像して、ずっと楽しみにしていました。今回のコラボレーションは、私たちにとっても大きな挑戦であり、今までにない経験ができる特別な機会になったと思います。いつも私たちに温かいエネルギーをくださるGLLITの皆さん、そしてこのコラボを楽しみにしてくださっていたすべてのファンの皆さんに、喜んでいただけると嬉しいです。ぜひ「ICONIC BY MISTAKE」をたくさん聴いて、この作品でしか見ることができない私たちの新しい姿も楽しんでください！

■KATSEYE コメント

We had an incredible time collaborating with LE SSERAFIM and ILLIT on “ICONIC BY MISTAKE”! We’re truly honored to be part of such a special project and to share this experience together. The sisterhood between us is something we deeply cherish ー it’s strong and inspiring. We hope you enjoy the song as much as we enjoyed creating it. Thank you for all your love and support!

（日本語翻訳）LE SSERAFIM、ILLITの皆さんと一緒に「ICONIC BY MISTAKE」でコラボレーションする機会をいただき、本当に素敵な時間を過ごすことができました！ このような特別なプロジェクトに参加し、貴重な経験を一緒に分かち合えたことを心から光栄に思っています。私たちのシスターフッド （姉妹のような絆）は、とても力強く、ときにインスピレーションを与えてくれる本当に大切なものです。「ICONIC BY MISTAKE」は、私たちが楽しく準備した曲ですので、皆さんも楽しんで聴いてくださると嬉しいです。いつもたくさんの愛と応援をいただき、本当にありがとうございます！

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■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

KATSEYE OFFICIAL SITE

https://www.katseye.world/