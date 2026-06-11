第１０８回全国高等学校野球選手権千葉大会（７月４日開幕）の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。

昨年優勝校の市船橋は千葉南−茂原の勝者と対戦。２年連続７度目の甲子園出場を目指して岡山歩睦主将は「去年の先輩方が甲子園に自分たちを連れて行ってくださったので、先輩たちの熱量を超えるぐらいの勢いで２連覇を目指してやっていきたい」と決意表明を行った。

今春センバツで４強入りし、春夏連続出場を狙う専大松戸は天羽−四街道の勝者と対戦する。高貝規仁主将は「油断はできないので、どの高校が来てもしっかりみんなで力を出し切れるように」と今大会の意気込みを語った。夏の甲子園での優勝を見据えて「甲子園でまた春の借りを返す。（大阪桐蔭と）もう一回やりたいです」と力を込めた。

選手宣誓は１０８番を引いた千葉東・尾沢一穂主将に決定した。今朝は抽選会のために神社で「いいクジを引けますように」と“神頼み”したと言い、「それが実ったかな。（神様には）ありがとうございます。見ていてください、と言いたいです」と力強く話した。

決勝は２６日にＺＯＺＯマリンスタジアムで開催予定。