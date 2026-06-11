世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【画像を見る】「キッチンアイテム」４アイテムのナンバーワンをイッキ見!

今回は特別編として、MBS清水麻椰アナウンサーが人気の生活雑貨ブランド5社から4つのアイテムを徹底調査。ひたすら試してわかった、各ジャンルの“サタプラ的No.1”を発表した。

【目次】人気の生活雑貨ブランドのアイテムを徹底調査！

▼「シリコーンスプーン」No.1は、まさに代名詞ともいえるオールマイティなロングセラー

▼「ピーラー」のNo.1は、スタイリッシュで使いやすい、野菜が全部おいしそうになる１本

▼「ステンレスボトル」No.1は、驚きの保冷力で5時間後も氷がほぼそのまま

▼「耐熱保存容器」No.1は、温めて洗うまで便利機能満載で使いやすさ抜群

人気5ブランドがガチンコ4番勝負！ よく使うキッチンアイテムを徹底比較

今回は、無印良品、ニトリ、イケア、3COINS、KEYUCAの5ブランドから、4番勝負として、使用頻度の高いアイテム

①シリコーンスプーン

②ピーラー

③ステンレスボトル

④耐熱保存容器 を調査した。

審査には、料理大好きタレント・足立梨花と、料理研究家の稲垣飛鳥さんが協力。使いやすさや性能を比べ、各ジャンルのNo.1を決定した。

忖度なしにひたすら人気の生活雑貨ブランドのアイテムを徹底調査。買って失敗しない、おすすめNo.1アイテムとは！？

「シリコーンスプーン」No.1は、まさに代名詞ともいえるオールマイティなロングセラー

１番勝負「シリコーンスプーン」のNo.1は、無印良品の『シリコーン 調理スプーン』（税込490円 ※番組調べ）。

麻婆豆腐を作って「使いやすさ」を審査した「シリコーンスプーン」。2009年に発売されたロングセラーで、シリコーンスプーンの代名詞ともいえる無印良品の『シリコーン 調理スプーン』が満場一致でNo.1に選ばれた。

炒める、混ぜる、すくう、全てにおいて圧倒的な実力を発揮。ステンレスの芯で安定性を出し、スプーン部分はすくいやすく返しやすい絶妙な深さを追求している。

特に、3人が大絶賛したのが、フライパンの縁の部分のすくいやすさ。フライパンのカーブに沿ってフィットするよう柔らかさを調整しているという。足立は「どれかが秀でてるっていうよりも、どれもすごいって感じですよね」と感心。稲垣さんも「オールマイティ」と認める１本だ。

「ピーラー」のNo.1は、スタイリッシュで使いやすい、野菜が全部おいしそうになる１本

2番勝負「ピーラー」のNo.1は、イケアの『IKEA 365+ ヴェールデ ポテトピーラー』（税込699円 ※番組調べ ※在庫状況は店舗によって異なります）。

ピーラーは、にんじんとじゃがいもの皮をむいて、「むきやすさ」をテスト。イケアのスタイリッシュな縦型ピーラー『IKEA 365+ ヴェールデ ポテトピーラー』がNo.1となった。

最大の評価ポイントが、段違いのむきやすさ。皮がひときわ薄く、均一にむける。その秘密は、切れ味抜群のステンレススチール。スッと刃が入るため、食材の繊維を傷つけず、みずみずしさをキープしやすいといい、むいた後のツヤツヤの表面を見比べても違いは明らか。稲垣さんも「野菜が全部おいしそうになっていく」と目を見張った。

スタイリッシュさと使いやすさを兼ね備え、さらに食洗機 OKというのもうれしいポイントだ。

「ステンレスボトル」No.1は、驚きの保冷力で5時間後も氷がほぼそのまま

3番勝負「ステンレスボトル」のNo.1は、ニトリの『超保温ボトル N-HEATEX スクリュー (500ml)』（税込1,990円 ※番組調べ ※在庫状況は店舗によって異なります）。

ステンレスボトルは、これからの季節に気になる「保冷力」でチェック。各ブランドの持ち運びしやすい500ｍｌ前後のボトルに水300mlと氷5つ（100ｇ）を入れ、5時間後の状態を比較した。そして、群を抜く成績を収めたのが、ニトリの『超保温ボトル N-HEATEX スクリュー (500ml)』。

氷は溶けることなくほぼそのまま残っていて、水温も2℃をキープしていた。その秘密は 5層からなる真空断熱構造。だからこそ驚きの保冷力を発揮できるという。

「耐熱保存容器」No.1は、温めて洗うまで便利機能満載で使いやすさ抜群

4番勝負「耐熱保存容器」No.1は、KEYUCAの『楽に洗えてフタごとレンジパック 600ml 4個セット グリーン』（税込440円 ※番組調べ）。

耐熱保存容器に肉じゃがを入れて「使いやすさ」をテスト。レンジで温め、器に盛り付け、洗うまでの一連の流れで比較し、KEYUCAの『楽に洗えてフタごとレンジパック 600ml 4個セット グリーン』がNo.1に輝いた。

フタが内側にぎゅっと収まる構造で、パッキンがなくても高い密閉性を実現。しっかり密閉されているので、ひっくり返しても液漏れがしにくい。しかもレンジで温めた時は、蒸気だけが隙間から逃げる構造になっているため、フタをしたまま電子レンジで使用が可能だ。

持ち手もついているので作業しやすく、重ね置きしやすいデザインなので、幅を取らず冷蔵庫にスッキリ保存できる。底は程よい丸みのある形状で、隅までスポンジが届き、洗いやすいのも高評価だった。

それぞれのブランドが使いやすさを追求する中での頂上決戦となった今回の4番勝負。どれも大活躍すること間違いなしのアイテムを、ぜひご家庭でも試してみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年6月6日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）

