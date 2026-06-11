TWS、さわやかにグリーンカーペット登場「はじめまして〜！」 スタイリッシュなスーツ姿披露【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、10日と11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となるきょう11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、TWSが登場した。
【集合ショット】たのしそう！仲良く自撮りをするTWS
SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINは、日本デビューシングルのタイトルにちなみ、「はじめまして〜！」と手を振りながら笑顔で登場。黒を基調としたスーツをスタイリッシュに着こなし、それぞれの抜群のスタイルを際立たせた。
フォトセッションでは、グループあいさつに加え、クールな表情や柔らかな笑顔など、多彩な表情を披露。報道陣からのポーズのリクエストにも元気よく応え、終始さわやかで親しみやすいTWSらしさあふれる撮影となった。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【集合ショット】たのしそう！仲良く自撮りをするTWS
SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINは、日本デビューシングルのタイトルにちなみ、「はじめまして〜！」と手を振りながら笑顔で登場。黒を基調としたスーツをスタイリッシュに着こなし、それぞれの抜群のスタイルを際立たせた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS