新浜レオン、“膝スラ”トーク炸裂も「きょうは歌手としての魅力をたくさん見せたい」
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』が11日よる、東京・Zepp DiverCityで開催される。開演前には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたアーティストが囲み取材に応じた。
【写真】喜びを大胆に表現!?”膝スラ”をする新浜レオン
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞には、SHOW-WA「外せないピンキーリング」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、辰巳ゆうと「運命の夏」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、山内惠介「北の断崖」がノミネート。プレゼンターは堺正章が務める。
囲み取材に登場した新浜は、ノミネートについて「責任を感じますし、ご期待に応えられるような活躍をしたい」とコメント。「日本を超えて世界に演歌・歌謡曲の魅力を届けたいという気持ちでステージに立ちたい」と意気込みを語った。
この日も代名詞となっている“膝スラ”をたっぷりと披露した新浜。キャッチャーを務めていた自身が、ボールをうしろにそらさないように捕球する際の動きが原点になっていることを明かし、「芸能界一のセカンド送球を目指したい」と謎の目標も明かした。
また、膝スライディングに耐えられるよう、衣装の膝部分は補強しながら使用していることなどもていねいに説明。一方で、“膝スラ”のイメージが強すぎるあまり、小学生から芸人だと思われてしまうこともあるといい、「きょうは歌手としての魅力をたくさん見せたい！」と力を込めた。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引してきた北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。
【写真】喜びを大胆に表現!?”膝スラ”をする新浜レオン
同イベントは、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催ウィーク内イベントとして開催されるもの。演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、日本の伝統的なカルチャーを世界へ発信する。ライブには細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWangらが出演する。
囲み取材に登場した新浜は、ノミネートについて「責任を感じますし、ご期待に応えられるような活躍をしたい」とコメント。「日本を超えて世界に演歌・歌謡曲の魅力を届けたいという気持ちでステージに立ちたい」と意気込みを語った。
この日も代名詞となっている“膝スラ”をたっぷりと披露した新浜。キャッチャーを務めていた自身が、ボールをうしろにそらさないように捕球する際の動きが原点になっていることを明かし、「芸能界一のセカンド送球を目指したい」と謎の目標も明かした。
また、膝スライディングに耐えられるよう、衣装の膝部分は補強しながら使用していることなどもていねいに説明。一方で、“膝スラ”のイメージが強すぎるあまり、小学生から芸人だと思われてしまうこともあるといい、「きょうは歌手としての魅力をたくさん見せたい！」と力を込めた。
同授賞式では、演歌・歌謡曲の世界を長年にわたって牽引してきた北島三郎に特別功労賞が贈られる。
授賞式の模様はYouTubeほかで配信される。テレビ東京で21日正午から、BSテレ東で30日午後7時から放送される。