須田亜香里、18歳当時の制服ショット公開「美少女すぎる」「クラスにいたら惚れちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】元SKE48の須田亜香里が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。18歳当時の過去ショットを公開した。
【写真】34歳元アイドル「あどけなさが可愛い」18歳当時の制服ショット
須田は「18歳かわいいw」と添え、前髪を目の上でぱっつんに切り揃えたロングヘア姿の写真を公開。胸に花をつけた制服姿の18歳当時のあどけないショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「卒業式かな？」「美少女すぎる」「あどけなさが可愛い」「自然体な笑顔が素敵」「クラスにいたら惚れちゃう」「制服似合いすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「あどけなさが可愛い」18歳当時の制服ショット
◆須田亜香里、18歳の制服ショット公開
須田は「18歳かわいいw」と添え、前髪を目の上でぱっつんに切り揃えたロングヘア姿の写真を公開。胸に花をつけた制服姿の18歳当時のあどけないショットとなっている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「卒業式かな？」「美少女すぎる」「あどけなさが可愛い」「自然体な笑顔が素敵」「クラスにいたら惚れちゃう」「制服似合いすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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