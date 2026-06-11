Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島旅を堪能「カリカリしていて…」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、9日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島旅を堪能
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県・徳島市の阿波おどり会館に到着したところから幕開けした。会館に入ると「すごい人！毎年こんな感じなの？」と驚きの声を上げながら、踊り体験も行うなど、堪能した様子だった。
さらに、小豆あんを米粉と餅粉の皮で包んで焼き上げた「滝の焼餅」を食べる一幕も。「カリカリしていて、めっちゃおいしい！」と声を弾ませていた。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、徳島旅を堪能
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県・徳島市の阿波おどり会館に到着したところから幕開けした。会館に入ると「すごい人！毎年こんな感じなの？」と驚きの声を上げながら、踊り体験も行うなど、堪能した様子だった。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。