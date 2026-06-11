お笑いタレント・はなわ（49）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。白内障の手術をすることを報告した。

「【ご報告】はなわ目の手術を受けます。最近見えづらかった目の状態をお話しします」と題した動画を公開。「今週末、目の手術をすることになりまして。白内障の手術をすることになりまして」と報告した。

これまで視力は2.0で、眼鏡を一度もかけたことがなかったが、急に老眼になり「不便になった」と回想。生活するうえで老眼鏡が手放せなくなり、ラジオの台本が読めないなど仕事にも影響が出てきたという。そんな中、ある眼科医と出会い、改めて検査したところ「老眼もあるけど、白内障もちょっとある」と診断されたという。

手術をすれば「見えるようになる」と言われ、白内障手術時に挿入する遠近両用の人工レンズの多焦点レンズ（多焦点眼内レンズ）を入れる手術をすることを明かした。

「怖いのもあるけど、ちょっと手術だから。ただすごく楽しみでもあるっていうね」と心境を吐露。日帰りの手術で、手術自体は30〜40分で終わることも説明していた。