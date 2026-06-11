水戸が樹森大介監督との契約更新を発表「来季は水戸の未来がかかった厳しい闘いになります」
水戸ホーリーホックは11日、樹森大介監督(48)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
樹森監督はこれまで水戸のコーチやアルビレックス新潟の監督などを歴任し、今季から水戸の指揮官に就任。チームはJ1百年構想リーグで20チーム中18位だった。続投に際し、クラブ公式サイト上で次のようにコメントしている。
「水戸ホーリーホック初となるJ1というカテゴリーで闘った百年構想リーグでは、自分たちのできることを表現できた反面、J1の厳しさを実感するシーズンとなりました。それでも最後まで共に闘っていただいた皆様にはいつもたくさんの力をもらい、とても感謝しております」
「この度、2026/27シーズンも引き続き監督を務めることになりました。百年構想リーグで得た経験を活かし、更に勝つために成長スピードを上げていきます」
「来シーズンは、水戸の未来がかかった厳しい闘いになります。J1残留という目標を達成するために選手、スタッフ、水戸ホーリーホックファミリーの皆様と共に全力で闘ってまいります。これからも応援よろしくお願いいたします」
樹森監督はこれまで水戸のコーチやアルビレックス新潟の監督などを歴任し、今季から水戸の指揮官に就任。チームはJ1百年構想リーグで20チーム中18位だった。続投に際し、クラブ公式サイト上で次のようにコメントしている。
「水戸ホーリーホック初となるJ1というカテゴリーで闘った百年構想リーグでは、自分たちのできることを表現できた反面、J1の厳しさを実感するシーズンとなりました。それでも最後まで共に闘っていただいた皆様にはいつもたくさんの力をもらい、とても感謝しております」
「来シーズンは、水戸の未来がかかった厳しい闘いになります。J1残留という目標を達成するために選手、スタッフ、水戸ホーリーホックファミリーの皆様と共に全力で闘ってまいります。これからも応援よろしくお願いいたします」