【今矢直城監督 2026/27シーズン明治安田J2リーグ続投のお知らせ】



このたび、#今矢直城 監督が引き続き、2026/27シーズン明治安田J2リーグも指揮を執ることが決定いたしました!!!!



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