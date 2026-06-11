栃木C今矢直城監督の来季続投が決定「クラブと地域のさらなる発展に全力を尽くします」
栃木シティは11日、今矢直城監督(45)が2026-27シーズンも指揮を執ることが決定したと発表した。
今矢監督は過去に横浜F・マリノスの通訳や清水エスパルスのコーチなどを歴任し、2021年11月から栃木Cの指揮官を担当。チームは今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中29位だった。今矢監督はクラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、2026/27シーズンも栃木シティで指揮を執らせていただくことになりました。
百年構想リーグでの熱いご声援をいただき、誠にありがとうございました。皆さまの支えが、私たちの大きな力となりました」
「4年半かけて積み上げてきたものを大切にしながら、クラブと地域のさらなる発展に全力を尽くします。栃木の子どもたちが将来ここでプレーしたいと思えるクラブ、そしてサポーターの皆さまがこのエンブレムに誇りを持ち続けられるクラブを目指し、選手・スタッフとともに挑戦を続けてまいります」
「来季も皆さまとともに、さらなる高みを目指して戦ってまいります!」
今矢監督は過去に横浜F・マリノスの通訳や清水エスパルスのコーチなどを歴任し、2021年11月から栃木Cの指揮官を担当。チームは今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中29位だった。今矢監督はクラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、2026/27シーズンも栃木シティで指揮を執らせていただくことになりました。
百年構想リーグでの熱いご声援をいただき、誠にありがとうございました。皆さまの支えが、私たちの大きな力となりました」
「来季も皆さまとともに、さらなる高みを目指して戦ってまいります!」
【今矢直城監督 2026/27シーズン明治安田J2リーグ続投のお知らせ】— 栃木シティ【公式】 (@tochigi_city_) June 11, 2026
このたび、#今矢直城 監督が引き続き、2026/27シーズン明治安田J2リーグも指揮を執ることが決定いたしました!!!!
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