女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が11日公式HPを更新。MAYU（26）が一定期間、活動を休止することを発表した。

公式HPでは「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました。その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。しかしながら、本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」と発表し「これに伴い、本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます」と今後についてつづった。

また「MAYU本人も回復に向けて前向きに療養しております。メンバー、スタッフ一同、安心してステージに戻れる環境を整えながら、温かく見守ってまいります。MAYUの復帰時期につきましては、体調の経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と呼びかけた。