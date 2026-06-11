2児の母・石川梨華、“初めて作った”マグロ＆サーモン海苔巻き披露「旦那さん用のアレンジも素敵」「初めてとは思えないクオリティ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月10日、自身のInstagramを更新。初めて作った海苔巻きを公開した。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「ずらっと並んでて可愛い」子どもの好物入れた海苔巻き
石川は「昨日は初めて海苔巻き作ってみた！」とつづり、写真を公開。「息子たちが大好きなマグロとサーモン 食べやすいように包丁で細かく刻んでから巻いてみた！サーモンにはイクラをのせて ちょっと不恰好だけど美味しいって言ってくれて完食してくれました」「パパにはサーモン、マグロ、ネギで巻いてみた！好評だったのでこちらもまた作る」と、子ども用のマグロの海苔巻きとイクラを乗せたサーモンの海苔巻き、夫用のサーモンとマグロとネギを一緒に巻いた海苔巻きを披露した。
さらに、もやしときゅうりとほうれん草のナムルとサーモンのポキ、朝に電気圧力鍋で作ったチャーシューも披露している。
この投稿に、ファンからは「新鮮なお魚たくさんで豪華」「美味しそう」「子ども用と大人用分ける手間を惜しまないのが素敵」「ずらっと並んでて可愛い」「旦那さん用のアレンジも素敵」「巻き方上手で初めてとは思えないクオリティ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「ずらっと並んでて可愛い」子どもの好物入れた海苔巻き
◆石川梨華、手作りの海苔巻き公開
石川は「昨日は初めて海苔巻き作ってみた！」とつづり、写真を公開。「息子たちが大好きなマグロとサーモン 食べやすいように包丁で細かく刻んでから巻いてみた！サーモンにはイクラをのせて ちょっと不恰好だけど美味しいって言ってくれて完食してくれました」「パパにはサーモン、マグロ、ネギで巻いてみた！好評だったのでこちらもまた作る」と、子ども用のマグロの海苔巻きとイクラを乗せたサーモンの海苔巻き、夫用のサーモンとマグロとネギを一緒に巻いた海苔巻きを披露した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新鮮なお魚たくさんで豪華」「美味しそう」「子ども用と大人用分ける手間を惜しまないのが素敵」「ずらっと並んでて可愛い」「旦那さん用のアレンジも素敵」「巻き方上手で初めてとは思えないクオリティ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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